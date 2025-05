TCU: Não é possível concluir factibilidade de redução de despesa previdenciária em R$ 7,8 bi

O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu nesta quarta-feira, 28, não ser possível verificar a "viabilidade, razoabilidade e factibilidade" da economia de despesas estimada em R$ 7,8 bilhões pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse valor foi utilizado como redutor para a projeção de gastos com benefícios previdenciários no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, agora já sancionado.

O cálculo da projeção orçamentária dos benefícios no PLOA de 2025 considerou a economia de despesas no valor total de R$ 7,8 bilhões, especificamente com as medidas de gestão realizadas para melhorar a eficiência operacional e promover a redução de despesas.

Já na LOA, o valor projetado foi reduzido para R$ 7,3 bilhões, sendo que R$ 6,2 bilhões estão relacionados à implantação do Atestmed (ferramenta que permite a troca da perícia médica presencial pela análise documental eletrônica) e R$ 1,1 bilhão de medidas cautelares e administrativas.