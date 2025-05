TCU nega abertura de auditoria para fiscalizar aquisição do Banco Master pelo BRB

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou a abertura de uma auditoria para apurar supostas irregularidades na operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A Corte de Contas também julgou como improcedente uma representação dos deputados federais Caroline De Toni (PL-SC) e Carlos Jordy (PL-RJ), que pediam apuração sobre possível omissão do Banco Central quanto ao dever de supervisão prudencial.

O pedido dos parlamentares não apresentou os requisitos de admissibilidade e veio desacompanhado de indícios mínimos para prosseguimento, conforme voto do relator, ministro Jhonatan de Jesus.

"Até o momento, nenhuma evidência técnica sugere falhas de governança ou de gestão na atuação do BCB. As informações trazidas aos autos são opiniões de mercado e notícias jornalísticas, sem apontamento de descumprimento de normas prudenciais ou de inação regulatória concreta", disse o relator, no voto.