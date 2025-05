Aliados tentam atrelar arrecadação do IOF à manutenção de emendas

Do decreto que mudou as alíquotas do IOF para diversas operações, o governo já recuou da taxação maior de aplicações de fundos de investimento no exterior, com calculo de uma perda de R$ 2 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu anunciar ainda nesta semana uma forma de compensar esse valor - seja por meio de um aumento no contingenciamento ou de uma nova receita.

Rejeição

Apesar do apelo sobre as emendas, o governo encontra dificuldades para negociar. Parlamentares afirmaram que há um ambiente tumultuado no Congresso e que o movimento pela derrubada do ato do governo tem ganhado força. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, em publicação no X, que "o Estado não gera riqueza - consome" e que o Brasil "não precisa de mais um imposto", mas, sim, de "menos desperdício".

Nesta semana ainda, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também do Republicanos, disse, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da TV Brasil, emissora estatal, que o País precisa "acertar ainda mais na economia" e "dialogar mais com a agenda do ajuste fiscal".

No Senado, integrantes do PSD e do MDB também relataram, reservadamente, que se houvesse uma votação hoje sobre o tema, o governo seria derrotado. Os dois partidos são os maiores da base do governo na Casa. Ontem, o líder do PDT na Câmara, Mário Heringer (MG), disse que a bancada vai votar contra a proposta do governo (mais informações nesta página).

Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já disseram que querem levar hoje aos colégios de líderes das duas Casas a discussão sobre o assunto. Já há no Congresso dezenas de projetos de decreto legislativo para sustar os efeitos da medida.