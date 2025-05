Anbima indica que FIPs ampliam diversificação geográfica e investem em empresas mais jovens

Os fundos de investimentos em participações (FIPs) ampliaram as suas aplicações em empresas de fora da região Sudeste e também deram mais espaço para companhias com menor tempo de atuação. A terceira edição do Relatório de Análises de Mercado da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) comparou dados destes veículos de investimento no primeiro semestre de 2024 e no mesmo período em 2021.

Embora o Sudeste ainda concentre mais de 70% das empresas nacionais investidas, negócios localizados em Estados como Amazonas, Bahia e Santa Catarina vêm ganhando espaço nas carteiras desses fundos. No período analisado, o porcentual de empresas investidas pelos FIPs cresceu 228% no Amazonas (de 7 para 23), 60,7% na Bahia (de 28 para 45) e 56,6% em Santa Catarina (de 60 para 94).

"Essa diversificação geográfica mostra o amadurecimento da indústria de FIPs, que entre 2021 e 2024 praticamente dobrou de tamanho, atingindo um patrimônio líquido de cerca de R$ 1,1 trilhão", aponta Julya Wellisch, diretora da Anbima, em nota. A executiva enxerga uma tendência de crescimento no segmento, principalmente diante da perspectiva de o produto ficar acessível também para investidores de varejo.