Apesar de ruído com IOF, dólar recua com ambiente externo favorável

Afora uma alta pequena e pontual no início dos negócios, o dólar à vista operou em baixa no restante do pregão. Com mínima a R$ 5,6431, a moeda fechou em queda de 0,50%, a R$ 5,6670. A divisa sobe 0,35% na semana, mas tem perdas de 0,17% em maio. A desvalorização acumulada no ano é de 8,30%.

O economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, afirma que o cenário externo tem "dominado a precificação" da taxa de câmbio, embora possa haver episódios esporádicos de maior influência do quadro interno, como o observado com na questão do IOF.

"O dólar está apanhando de todas as moedas. Continuamos a ver o movimento de realocação de portfólio, com investidores reavaliando os riscos de investimentos nos Estados Unidos" afirma Lima. "A decisão do tribunal sobre as tarifas de Trump é positiva ao mostrar que as instituições estão reagindo e que há limitações legais, mas ao mesmo tempo aumenta a insegurança porque não é definitiva".

Na disputa jurídica, a corte de Apelações para o Circuito Federal dos EUA suspendeu, no fim da tarde de hoje, temporariamente decisão judicial anunciada ontem que havia anulado ordens executivas de Trump sobre tarifas. A medida cautelar vale "até nova ordem", enquanto a própria Corte avalia o pedido formal do governo para suspender os efeitos da decisão de primeira instância.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY voltou a cair abaixo da linha dos 100,000 pontos, com mínima aos 99,217 pontos. No fim da tarde, rondava pouco acima dos 99,300 pontos. A segunda leitura do PIB dos EUA no primeiro trimestre mostrou contração anualizada de 0,2%, menor que a esperada e que o resultado da primeira leitura (-0,3%). Já os pedidos semanais de auxílio-desemprego vieram acima do esperado.

Por aqui, a pauta dominante foi a novela do IOF, que está sob ataque do setor produtivo e do Congresso. Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há alternativa, "no momento", para o aumento do imposto.