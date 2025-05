ATP defende concorrência aberta no leilão do Tecon Santos 10

A entidade defende ainda que caso haja indícios de risco de concentração excessiva de mercado, o caminho adequado está na atuação posterior dos órgãos de regulação e defesa da concorrência, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Nesse cenário, avalia que intervir previamente na concorrência do leilão, portanto, "além de exorbitar a competência das agências reguladoras setoriais, desorganiza a lógica do processo licitatório e compromete a busca pela proposta mais vantajosa".

O posicionamento da ATP vem em linha com o manifesto divulgado ontem por representantes da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos (FPPA) e outras entidades. O documento assinado também pela Frente Parlamentar Brasil Competitivo, Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e Associação Comercial de Santos (ACS), ressalta que a restrição imposta pela Antaq pode limitar o número de participantes e, consequentemente, os investimentos no setor.

Disputa

O Tecon Santos 10 tem previsão de R$ 6,45 bilhões em investimentos, com projeção para entrar em operação a partir de 2027, com capacidade projetada para movimentar 3,25 milhões de TEUs/ano e 91 mil toneladas/ano de carga geral. Do ponto de vista econômico, o projeto também se destaca pela perspectiva de receita média por carga movimentada que será de R$ 783,05.

O modelo de leilão, se aprovado como recomendado pela Antaq, favoreceria a atração de entrantes para operar o ativo, conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Isso porque quatro gigantes do setor ficariam de fora da primeira etapa da disputa, por já contarem com ativos no Porto de Santos: APM Terminals (Maersk); TIL (MSC); Santos Brasil (CMA Cgm) e DPW (Dubai Ports). A APM e TIL operam por meio da joint venture BTP.