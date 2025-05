Baixa de tarifas de importação reduziu preço do azeite em até 12%, mostra Abras

As medidas de redução das tarifas de importação adotadas em março pelo governo federal começaram a surtir efeito no bolso do consumidor, mas de forma mais pontual do que ampla. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o principal impacto até o momento foi observado no preço do azeite, que apresentou queda de até 12% nas gôndolas.

"Sentimos de imediato uma redução de 10% a 12% no valor do azeite, reflexo direto da queda nas alíquotas de importação", afirmou o vice-presidente da Abras, Marcio Milan. No entanto, ele pondera que o impacto mais amplo previsto pelas projeções iniciais do governo ainda não se concretizou.

Segundo o executivo, o preço do azeite é influenciado por diversos fatores, incluindo a recente seca na Europa, principal região exportadora para o Brasil. Contudo, pondera que o Brasil está começando a produzir mais azeite no Sul do País, mas a tradição e o volume ainda são predominantemente de Espanha e Portugal.