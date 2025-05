Bolsas da Europa fecham em queda com incertezas sobre tarifas dos EUA

As bolsas da Europa reverteram os ganhos observados pela manhã e encerraram majoritariamente em queda nesta quinta-feira, 29. A notícia de que o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA anulou as ordens tarifárias "recíprocas" do presidente norte-americano, Donald Trump, ajudou a embalar a abertura, mas o entusiasmo foi diluído ao longo do pregão, já que investidores passaram a avaliar os impactos jurídicos e econômicos da decisão.

Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,11%, aos 8.716,45 pontos. O DAX, de Frankfurt, caiu 0,44%, aos 23.933,23 pontos. Em Paris, o CAC 40 fechou em baixa de 0,11%, aos 7.779,72 pontos, na mínima do dia. Já o FTSE MIB, de Milão, teve queda de 0,36%, aos 39.982,97 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,20%, aos 7.375,80 pontos, enquanto o Ibex 35, de Madri, também subiu 0,29%, aos 14.140,90 pontos. Os dados são preliminares.

No destaque corporativo, ações ligadas à inteligência artificial foram impulsionadas pelo resultado da Nvidia - como foi o caso da francesa Atos, que subiu 2,3%. Já a Auto Trader, plataforma britânica de venda de carros online, despencou 11% após divulgar uma receita anual abaixo das expectativas dos analistas.