Bolsas de NY fecham em alta com desdobramentos sobre tarifas de Trump; Nvidia sobe

Por outro lado, a Salesforce recuou 3,30%, apesar de ter elevado suas projeções de receita e lucro ajustado para o ano. A Best Buy caiu 7,27% após cortar suas projeções de vendas e lucro, citando preocupações com o impacto das tarifas.

No cenário político, a Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA suspendeu temporariamente a decisão judicial de ontem, que havia anulado ordens executivas do presidente americano. A medida cautelar vale "até nova ordem", enquanto a Corte avalia o pedido formal do governo para suspender os efeitos da decisão de primeira instância.

Também foram acompanhadas as declarações do presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, que afirmou existir a possibilidade de cortes nas taxas de juros caso as tarifas sejam evitadas. Mais cedo, o Fed comunicou que o presidente Jerome Powell se reuniu hoje com Trump em Washington, mas não teria discutido o rumo da política monetária.

No campo econômico, o PIB dos EUA no primeiro trimestre contraiu menos do que o esperado, e o núcleo da inflação medida pelo PCE foi revisado para baixo. Os pedidos de auxílio-desemprego subiram, atingindo o maior nível desde novembro de 2021, e as vendas pendentes de imóveis caíram em ritmo maior que o esperado.

