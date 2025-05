China afirma que mantém negociações com os EUA, mas reitera críticas a tarifas

Questionada sobre as investigações da União Europeia (UE) sobre pneus fornecidos pela China, He comentou que o país está "altamente preocupado" sobre isso e alertou que o protecionismo comercial aumentará barreiras, interrompendo o fluxo de cadeias de oferta e aumentando dificuldades para os consumidores. "Isso não é benéfico para nenhum dos lados", disse. "Pedimos que a UE não tome restrições comerciais drásticas e que resolva diferenças por meio do diálogo."

A porta-voz do ministério chinês afirmou que acompanhará as próximas decisões do bloco europeu e que a China protegerá os interesses legítimos de suas empresas. Sobre as conversas marcadas entre autoridades da UE e da China no próximo mês, He revelou que terá uma "agenda importante", incluindo discussões sobre diferenças comerciais e cooperação "mutuamente benéfica".