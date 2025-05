China lança plano para impulsionar cadeias de ofertas e indústrias digitais

Em coletiva de imprensa, a porta-voz do ministério, He Yongqian, os responsáveis pelo plano concentraram-se em cinco áreas principais, incluindo agricultura, manufatura, atacado, varejo e logística, para superar as dificuldades e gargalos na inovação da cadeia de suprimentos da indústria. Para uma próxima etapa, ela afirmou que o Ministério do Comércio trabalhará com os departamentos relevantes para acelerar a implementação do plano de ação.