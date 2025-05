Confiança do comércio tem sinal favorável sobre demanda atual, mas juro gera cautela, diz FGV

O avanço de 1,2 ponto no Índice de Confiança do Comércio (Icom) na passagem de abril para maio foi a segunda alta consecutiva, levando o indicador ao nível de 88,7 pontos, movimento que ainda não recupera todas as perdas dos quatro meses anteriores de recuos. A melhora recente carrega "um sinal favorável" sobre a demanda atual, enquanto a política monetária restritiva contribui para uma cautela nas expectativas, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em médias móveis trimestrais, o Icom avançou 1,0 ponto em maio.

"A confiança do comércio volta a subir em maio, com a novidade da melhora nos indicadores sobre presente. Ainda não recupera todas as perdas dos meses anteriores, mas já é um sinal favorável sobre a demanda corrente. As expectativas voltaram a oscilar e indicam que a trajetória da confiança não deve ser linear nos próximos meses", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.