Correção: Abras diz que supermercados sofrem para preencher as 350 mil vagas de emprego abertas

O setor supermercadista, historicamente reconhecido como uma das principais portas de entrada para o primeiro emprego no Brasil, continua enfrentando um cenário paradoxal: mesmo com 350 mil vagas abertas, há dificuldades para preenchê-las. A afirmação é do vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, que alerta para a escassez de mão de obra qualificada no setor.

Somado a isso, Milan destaca que há uma mudança profunda na dinâmica do mercado de trabalho. "Os jovens que tinham o supermercado como o primeiro emprego preferem hoje trabalhos informais devido à maior flexibilidade", disse o executivo em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 29.