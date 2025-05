Dell tem queda no lucro líquido, mas projeções acima do esperado; ação sobe no after hours

Para o trimestre atual, a Dell projetou receita entre US$ 28,5 bilhões e US$ 29,5 bilhões, superando as expectativas dos analistas, que eram de US$ 25,3 bilhões.

A empresa também forneceu uma estimativa de receita anual para o ano fiscal de 2026 entre US$ 101 bilhões e US$ 105 bilhões, em comparação com o consenso de US$ 103,1 bilhões.

"Registramos uma receita recorde de US$ 6,3 bilhões com servidores e redes no primeiro trimestre e estamos enfrentando uma demanda sem precedentes por nossos servidores otimizados para IA" disse no comunicado o vice-presidente e COO da Dell, Jeff Clarke.

Após a divulgação dos resultados, as ações da Dell subiam 1,8% perto das 18h20 (de Brasília) no after hours da Bolsa de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires