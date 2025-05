É cedo para especular sobre impacto de tarifas e como elas vão funcionar, diz Daly, do Fed

Daly afirmou que os trabalhadores "estão bem preocupados com a inflação", embora os dados mais recentes mostrem avanços. "Estamos fazendo progressos com a inflação", disse.

Questionada sobre o relacionamento entre o Fed e a Casa Branca, especialmente diante das tensões entre o presidente Donald Trump e o presidente do BC americano, Jerome Powell, Daly minimizou: "É parte do trabalho. É preciso saber de suas responsabilidades enquanto membro de um banco central." E completou: "Conheço Powell muito bem e sei que ele repetiu essas palavras para Trump no encontro de hoje."