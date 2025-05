EUA: Tribunal de Apelações agora nos dá tempo para concluir acordos comerciais, diz Hassett

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, disse nesta quinta-feira, 29, que o Tribunal de Apelações concedeu tempo para o governo concluir os acordos comerciais e que os planos tarifários estão "funcionando exatamente como imaginávamos".

Hassett ainda afirmou que estava na reunião de Donald Trump com o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. "Concordo com a leitura que Powell fez da reunião", pontuou ele a jornalistas.

Sobre a saída de Elon Musk do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), o conselheiro declarou que o trabalho continua e que "mais cortes virão".