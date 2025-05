Fed diz que Powell se encontrou com Trump para discutir desdobramentos econômicos

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, encontrou-se nesta quinta-feira, 29, com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, para discutir os desdobramentos econômicos, incluindo crescimento, emprego e inflação, de acordo com uma nota do BC norte-americano, no período da tarde desta quinta.

"Powell não discutiu suas expectativas para a política monetária, exceto para enfatizar que a trajetória da política dependerá inteiramente das informações econômicas recebidas e do que isso significa para as perspectivas", menciona o texto.

Segundo a nota do Fed, Powell reiterou para Trump que ele e os outros dirigentes que integram o comitê do BC norte-americano definirão a política monetária, conforme exigido por lei, para sustentar o emprego máximo e a estabilidade de preços, "e tomarão essas decisões com base exclusivamente em análises cuidadosas, objetivas e apolíticas".