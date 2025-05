FGV: confiança de serviços melhora com calibragem nas expectativas, mas cenário segue incerto

Em maio, o Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,4 ponto, para 94,2 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) teve elevação de 2,6 pontos, para 89,8 pontos.

"Mesmo com o aquecimento do mercado de trabalho no primeiro trimestre, a tendência da confiança de serviços ainda não reverteu, apenas reduziu a queda. O cenário macroeconômico segue incerto para as empresas, que podem se deparar com um segundo semestre de desaceleração da atividade e um ambiente que aponta para pressões nos preços, política monetária contracionista e aumento da incerteza econômica", completou Pacini.

Entre os componentes da situação atual, o item que mede a situação atual dos negócios cresceu 0,6 ponto, para 93,2 pontos, enquanto o que avalia o volume da demanda atual aumentou 0,2 ponto, para 95,2 pontos.

Entre as expectativas, a demanda prevista nos próximos três meses subiu 2,8 pontos, para 90,8 pontos, e o item que mede a tendência dos negócios nos próximos seis meses aumentou 2,5 pontos, para 88,8 pontos.

A coleta de dados para a edição de maio da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.307 empresas entre os dias 2 e 27 do mês.