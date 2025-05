Fux vota para invalidar Cide sobre pagamentos ao exterior sem relação com tecnologia

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para declarar a constitucionalidade da incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o envio de recursos ao exterior, mas invalidou a cobrança sobre remessas a título de pagamento de contratos que não tenham relação com elaboração de tecnologia. Ele é relator do caso. O julgamento foi suspenso e será retomado após o intervalo com os votos dos demais ministros.

De acordo com o seu voto, as remessas relativas à remuneração de direitos autorais, incluindo licença de software e serviços jurídicos e administrativos não podem sofrer incidência da contribuição, como ocorre hoje.

"Há um desvio de finalidade da contribuição, porque ela foi regida com a finalidade de (onerar) importação de equipamentos ou saberes tecnológicos, mas não para direitos autorais, prestação de serviços de advocacia e outros serviços que não se moldam no fato gerador da incidência", disse o ministro.