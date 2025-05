Guimarães: Acredito que sistema financeiro, de pagamentos, está por trás de PIB

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse nesta quinta-feira, 29, que inovações nos sistemas financeiro e de pagamentos, além do aprimoramento institucional, estão por trás das surpresas recorrentes para cima no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

"A gente acredita que, obviamente, em alguns momentos tem, sim, impulso fiscal, mas as instituições brasileiras avançaram muito. Eu acredito que o sistema financeiro, o sistema de pagamentos está por trás disso, a gente sabe como isso perpassa todas as atividades", disse o secretário durante o 4º Congresso da Abipag, em Brasília.

Guimarães disse que avanços em questões como o Pix parecem contribuir com as surpresas na atividade. Ele afirmou também que o governo pode entrar na economia em alguns momentos - com investimentos públicos, por exemplo -, mas que é a iniciativa privada que cria crescimento.