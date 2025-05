Haddad terá 10 dias para dialogar sobre alternativas a decreto do aumento do IOF, diz Randolfe

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou na quarta-feira, 28, após a reunião de Fernando Haddad com a cúpula do Congresso, que o ministro da Fazenda terá dez dias para dialogar sobre alternativas ao decreto do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que aumentou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). As alternativas foram apresentadas pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e também pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

"Tem dez dias para o governo pensar. O decreto está mantido. O governo externou que a revogação do decreto tem uma consequência clara, a consequência é shutdown. A paralisação da máquina pública", disse Randolfe.

O senador explicou que os mais de 20 projetos de decreto legislativo (PDLs) que buscam derrubar a medida do governo devem ser votados daqui a duas semanas, pois o Congresso não terá sessões deliberativas na semana que vem, por causa de uma reunião do Brics.