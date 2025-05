Ibovespa ignora alta em NY em meio à cautela com IOF e temores com juros no Brasil

O bom humor internacional na esteira da suspensão das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é pouco para estimular alta do Ibovespa nos primeiros instantes da sessão desta quinta-feira, 29. Nem mesmo a alta de 1,29% do minério de ferro em Dalian, na China, anima o principal indicador da B3.

A virada para baixo no petróleo, com notícias de que a Opep+ aumentará a produção do óleo, em decisão que será anunciada após a reunião do cartel no sábado, pesa nas ações do setor. Além disso, incertezas fiscais diante do impasse sobre o aumento do IOF geram cautela, apesar da deflação de 0,49% no Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) em maio, após alta de 0,24% em abril - mais intensa do que o piso de recuo de 0,47% das projeções.

Após o Caged de abril divulgado na véspera, a Pnad Contínua também reforçou que o mercado de trabalho está aquecido. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego arrefeceu para 6,6% no trimestre finalizado em abril, de 7% (março). O dado ficou abaixo do piso das estimativas, de 6,7% (teto de 7,1%). O resultado é vetor de cautela, no sentido de reforçar aquecimento do mercado de trabalho e possibilidade de a taxa Selic ficar elevada por mais tempo.