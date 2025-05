Juro da T-note de 10 anos atrai maior foco do mercado do que Fed, diz Kaplan, do Goldman Sachs

O foco dos investidores está se voltando muito mais para o juro da T-note de 10 anos por preocupações com o déficit fiscal dos EUA, do que com as decisões monetárias do Federal Reserve (Fed), afirmou o vice-presidente e membro do Comitê de Gerenciamento do Goldman Sachs, Robert Kaplan, em entrevista para a Bloomberg TV.

"Esperávamos uma redução da dívida. Isto não está acontecendo, e os prêmios de prazo estão aumentando", pontuou. "Não cortamos gastos públicos tanto assim, a política fiscal será mais expansionista do que o esperado e o mercado de trabalho está mais apertado por políticas imigratórias. Tarifas também afetam perspectivas, com tendência a aumentar preços e desacelerar crescimento".

Kaplan argumentou que, neste cenário, o Fed não possui tanta influência sobre o comportamento dos rendimentos da T-note de 10 anos, e corre o risco de sequer ter espaço para cortar taxas de juros em 2025. "O BC americano deve esperar para ver como as tarifas serão transmitidas para a economia. Prevemos um ou dois cortes neste ano, provavelmente só um, que é menos do que o mercado precifica", disse.