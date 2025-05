Magda Chambriard: Estamos descarbonizando operações e deixando matriz energética mais limpa

"Nós investimos na produção de petróleo, gás e energia. Investimos na exploração de petróleo e gás e na recomposição das nossas reservas. Essa é a missão de uma Petrobras longeva, voltada para o atendimento das necessidades do País. Se encontrarmos petróleo na Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, poderemos alavancar o desenvolvimento econômico de toda a Região Sul do País", declarou.

A presidente da Petrobras disse que, com a depreciação acelerada, será possível assegurar conteúdos locais de 40% a 65% na construção das embarcações pretendidas pela estatal.

"É assim que a gente fortalece a indústria nacional e gera emprego e renda para a população brasileira. Esses porcentuais não são apenas número, eles significam a forte atuação da Petrobras, é fruto de muito trabalho, e um apoio incondicional do governo federal", declarou, completando que "não existe Petrobras forte sem uma sociedade que a apoie e cadeias de suprimentos sólidos".