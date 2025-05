Petróleo fecha em queda pressionado por preocupações com demanda e o aumento da oferta global

Os contratos futuros de petróleo fecharam a quinta-feira, 29, em queda, pressionados por preocupações com o aumento da oferta global. Os preços chegaram a subir no início da sessão, após o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos suspender as tarifas do presidente Donald Trump, e tiveram novo impulso no início da tarde, com a pesquisa semanal sobre os estoques de petróleo no país, mas permaneceram em terreno negativo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho caiu 1,46% (US$ 0,90), fechando a US$ 60,94 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,51% (US$ 0,97), para US$ 63,35 o barril.

O petróleo vem recuando em meio a expectativas sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). Reunião ministerial da Opep e de países não pertencentes à Opep terminou com um acordo para manter as cotas até 2026. A decisão ocorreu antes da reunião da Opep+ de sábado, na qual os oito países que fizeram cortes voluntários adicionais de produção devem decidir elevar a produção, embora o tamanho do aumento ainda não esteja definido.