Reformas estruturais fiscais são de alta prioridade em toda a Europa, diz FMI em relatório

Com muitas economias europeias enfrentando necessidades de consolidação fiscal de curto prazo, pressões de gastos de longo prazo e ineficiências persistentes de impostos e gastos, as reformas estruturais fiscais favoráveis ao crescimento também são uma área de alta prioridade em toda a Europa, diz o Fundo Monetário Internacional (FMI) em relatório divulgado nesta quinta-feira, 29.

Essas reformas incluem a política tributária e as reformas previdenciárias na Europa avançada, bem como melhorias nas estruturas de gerenciamento de investimentos públicos e fiscais e reformas de empresas estatais em algumas economias, pontua o FMI.

Para a maioria das economias avançadas, que normalmente estão mais próximas da fronteira tecnológica, o estímulo à inovação deve incluir "maior desregulamentação do mercado de produtos, aprofundamento do crédito doméstico e dos mercados de capital, além do aprimoramento das políticas de inovação e digitalização", acrescenta.