Sob pressão, governo agora admite 'alternativas' ao aumento do IOF

Na quinta-feira passada, 22, o governo apresentou um pacote de mudanças em alíquotas do IOF sob a justificativa de que fazia ajustes na cobrança do imposto. As alterações foram divulgadas no mesmo dia em que a Fazenda anunciou o corte de R$ 31,3 bilhões do Orçamento.

A reação foi ruim e, no mesmo dia, o governo decidiu recuar em parte das mudanças - especificamente no aumento da cobrança de IOF em investimentos em fundos no exterior.

O recuo parcial, porém, não foi suficiente. Bancos e setor privado mantiveram as queixas alegando que as alterações no IOF iriam encarecer o crédito. No Congresso, a oposição apresentou dois projetos para sustar a medida.

As incertezas sobre o tema mexeram com o mercado ontem. O dólar, que chegou a R$ 5,70, fechou em R$ 5,69, alta de 0,88%. Já a Bolsa caiu 0,47%.

Impacto

Ao lado de Durigan, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, disse ontem que o objetivo da reunião foi apresentar impactos da medida, especialmente nas operações de crédito.