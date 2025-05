Trump: Tribunal de Comércio incrivelmente decidiu contra os eua em relação às tarifas

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 29, que o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA incrivelmente "decidiu contra" o país em relação às "tarifas desesperadamente necessárias", mas que, felizmente, a corte de Apelações suspendeu a ordem.

"A decisão da Corte de Comércio Internacional dos EUA é muito errada e muito política! Esperamos que a Suprema Corte reverta essa decisão horrível e ameaçadora para o país, de forma rápida e decisiva. Não se deve permitir que os 'traficantes' de bastidores destruam nossa nação!", escreveu ele no Truth Social.

Segundo Trump, se as decisões de tarifas tiverem que passar pela aprovação do Congresso haverá um desgaste com burocracia desnecessária e "isso destruirá completamente o poder presidencial".