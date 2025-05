United e Jetblue formam aliança para venda de assentos em voos

A JetBlue está em busca de um novo parceiro após seus esforços anteriores de se unir a outras companhias aéreas terem sido bloqueados. Em 2023, um juiz federal a forçou a companhia a desfazer uma aliança com a American Airlines, e outro, no ano passado, anulou sua planejada fusão com a Spirit Airlines. Desde então, a JetBlue reduziu suas ambições nacionais, concentrando-se principalmente em atender destinos de lazer na Costa Leste, em um esforço para se tornar lucrativa novamente.

Pelo acordo com a United, denominado Blue Sky, as duas companhias aéreas oferecerão voos nos sites uma da outra. Clientes com status de passageiro frequente em uma companhia aérea terão acesso a vantagens na outra. Mas as duas companhias aéreas não coordenarão horários nem compartilharão receita - uma diferença fundamental em relação à aliança americana.

A United e a JetBlue afirmaram que alguns elementos da parceria começarão já neste outono, sujeitos a revisão regulatória. Fonte: Dow Jones Newswires