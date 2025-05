Aposentados já podem pedir nos Correios o reembolso de descontos não autorizados do INSS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem, a partir desta sexta-feira, 30, consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios.

A iniciativa busca ampliar a rede de atendimento presencial aos beneficiários, especialmente em localidades sem unidades próprias do INSS.

São 4.730 agências dos Correios que vão atender segurados que têm dificuldade em usar internet ou que preferem atendimento presencial. A lista pode ser acessada no site do instituto (gov.br/INSS), no site dos Correios ou pelo telefone 135.