Aprovação de aumento de capital posiciona Gol para sair do Chapter 11 no início de junho

A Gol informou que o aumento de capital proposto pela companhia foi aprovado em assembleia nesta sexta-feira, 30. A aérea destaca que, com o aval, está posicionada para concluir o processo de Chapter 11 no início de junho, conforme planejado. As negociações das ações da empresa na B3 foram suspensas para a divulgação do fato relevante.

"As aprovações que recebemos hoje representam um dos marcos finais do nosso processo supervisionado pelo tribunal, abrindo caminho para a conclusão da nossa reestruturação no curto prazo", afirmou o CEO da Gol, Celso Ferrer.

O aumento do capital social mediante a capitalização de determinados créditos contra a companhia terá valor mínimo de R$ 5,343 bilhões e máximo de R$ 19,246 bilhões. A proposta aprovada prevê a emissão de, no mínimo, 3.639.637.884.586 ações ordinárias e 430.338.591.369 ações preferenciais, e, no máximo, 13.109.720.083.876 ações ordinárias e 1.550.049.387.611 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. O preço de emissão será de R$ 0,0002857142 por ação ordinária e R$0,01 por ação preferencial.