Atraso em liberação de fundo para aéreas pesou em decisão sobre recuperação judicial, diz Azul

No entanto, disse que ainda é cedo para cravar qual será a participação exata das americanas na companhia, pois isso depende de alguns fatores, incluindo qual será o valuation (valor) da Azul quando a recuperação for encerrada.

Ao final do processo, está prevista a amortização do DIP (do inglês "debtor in possession", que consiste num tipo de financiamento usado por empresas em recuperação judicial para suprir a falta de fluxo de caixa) com os recursos de uma oferta de subscrição de ações de até US$ 650 milhões, com garantia firme dos referidos investidores, além de um possível investimento adicional de até US$ 300 milhões por parte da United Airlines e American Airlines, somando US$ 950 milhões.

Além da American e United, a Azul chegou a um consenso também com a AerCap, que representa a maior parte do passivo de arrendamento de aviões da companhia.

Financiamento aprovado

Um financiamento de US$ 250 milhões para a Azul no âmbito do Chapter 11 foi aprovado pela Justiça americana na quinta-feira, 29, segundo Campos. O montante, que faz parte do DIP de US$ 1,6 bilhão previsto no processo, virá direto para o caixa da companhia, ainda segundo o executivo.

Campos detalhou que o acesso ao DIP será faseado em três etapas, sendo a primeira composta pelo financiamento já aprovado. Ainda não há uma previsão de quando os outros dois montantes serão concretizados.