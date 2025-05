BCE dispõe de pouco espaço para mais cortes de juros, mas precisa ser flexível, diz dirigente

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta disse que a instituição tem espaço limitado para implementar novos cortes de juros, mas manterá uma postura flexível e pragmática em relação a futuras decisões, que serão tomadas caso a caso.

É amplamente esperado que o BCE volte a cortar seus juros básicos na reunião de política monetária da próxima semana, no dia 5, marcando a oitava redução dos custos de empréstimos em um ciclo de relaxamento que teve início em junho do ano passado.

"O espaço para novos cortes nas taxas naturalmente diminuiu", disse Panetta, que também é presidente do BC da Itália, em discurso nesta sexta-feira. "No entanto, a perspectiva econômica continua fraca, e as tensões comerciais podem levar a uma deterioração", acrescentou.