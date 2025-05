Bolsas da Europa buscam recuperação após perdas recentes, apesar de guerra tarifária judicial

A batalha jurídica deflagrada pelas tarifas dos EUA, no entanto, é fator de preocupação. Na quarta-feira, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA havia bloqueado o tarifaço de Washington, com o argumento de que o presidente Donald Trump havia excedido sua autoridade no assunto. Ontem, porém, uma corte de apelações anulou a decisão da véspera.

Além disso, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, comentou ontem em entrevista à Fox News que as negociações comerciais entre EUA a China estão "um pouco travadas".

No noticiário macroeconômico, o setor varejista da Alemanha decepcionou com uma queda maior do que se previa nas vendas de abril. Nas próximas horas, será divulgada prévia da inflação ao consumidor (CPI) alemão de maio.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,78%, a de Paris avançava 0,36% e a de Frankfurt ganhava 1%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas altas de 0,87%, 0,43% e 0,76%.

