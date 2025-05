Bolsas da Europa fecham dia em alta e acumulam ganho no mês apesar de incertezas com tarifas

As bolsas europeias encerraram o pregão desta sexta-feira, 30, em alta, após dois dias seguidos de quedas, apesar das incertezas geradas pela judicialização em torno das tarifas do governo Trump. Comentários de um representante do governo norte-americano, de que as negociações com a União Europeia estão "no caminho certo", ajudaram a sustentar o movimento positivo.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,64%, aos 8.772,38 pontos, e acumulou alta semanal de 0,62%. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,27%, aos 23.997,48 pontos, impulsionado por dados de inflação em linha com o esperado, com avanço semanal de 1,56%. Já em Paris, o CAC 40 cedeu 0,36%, aos 7.751,89 pontos, embora tenha encerrado a semana com alta de 0,23%. O FTSE MIB, de Milão, teve ganho de 0,26%, aos 40.087,40 pontos, acumulando valorização semanal de 1,55%. Em Madri, o Ibex 35 avançou 0,25%, aos 14.152,20 pontos, mas fechou a semana com perda de 0,34%. Já o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,17%, aos 7.388,45 pontos, com ganho semanal de 0,79%. Os dados são preliminares.

Em maio, as principais bolsas europeias acumularam ganhos. O FTSE 100 avançou 3,27%, o DAX subiu 6,67%, o CAC 40 teve alta de 2,08% e o FTSE MIB valorizou 6,60%. O Ibex 35 registrou avanço de 6,5%, em seu melhor maio desde 2007, segundo o Expansion. O PSI 20 ganhou 5,66%.