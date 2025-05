China anunciará 'grandes políticas financeiras' no Fórum Lujiazui de Xangai, dizem autoridades

Autoridades do governo local de Xangai, na China, revelaram nesta sexta-feira, 30, que o país anunciará "grandes políticas financeiras" durante o Fórum Lujiazui de 2025, promovido pela cidade e que acontecerá entre os dias 18 a 19 de junho. Segundo veículos da mídia internacional, os comentários foram realizados em coletiva de imprensa.

De acordo com o China Daily, representantes dos principais órgãos de regulação financeira da China participarão do fórum e devem discursar durante o evento.

A lista inclui o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, em inglês), Pan Gongsheng, e o vice-presidente do BC Zhu Hexin, além de autoridades da Administração Reguladora Financeira Nacional (NFRA, em inglês), da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários (CSRC, em inglês) e da Administração Estatal Cambial.