Comércio exterior no PIB não teve muito efeito de tarifaço do Trump, avalia IBGE

O tarifaço promovido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, ainda não impactou o desempenho do comércio exterior brasileiro contabilizado no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano, avaliou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Se interferiu foi muito pouco", disse Palis. "Não teve muito efeito disso não. O Brasil não vai ser tão afetado quanto outros países. Se tiver efeito na economia mundial, a gente vai ser afetado não só pelo comércio de bens e serviços, mas aqui (no primeiro trimestre) a gente não viu efeito importante disso não."

Quanto ao setor externo no PIB, as exportações cresceram 2,9% no primeiro trimestre de 2025 ate o quarto trimestre de 2024, enquanto as importações subiram 5,9%.