Criptomoedas: bitcoin cai abaixo de US$ 105 mil com tensão EUA-China

O bitcoin recua nesta sexta-feira, 30, em meio à piora nas relações comerciais entre Estados Unidos e China, mesmo diante de avanços regulatórios relevantes para o setor cripto nos Estados Unidos.

Por volta das 15h25 (horário de Brasília), a principal criptomoeda do mercado caía 1,15%, cotada a US$ 104.706,72, acumulando perda semanal de 6,60%. Já o Ethereum operava em queda de 2,44%, a US$ 2.577,64, com recuo semanal de 2,70%, segundo dados da Binance.

"O mercado de bitcoin foi sacudido por uma forte onda de liquidações: mais de US$ 600 milhões em posições compradas (longs) foram eliminadas nas últimas 24 horas, em meio a um aumento abrupto da volatilidade", afirmou Alejandro Arrieche, da FxEmpire. Segundo ele, o rompimento de suportes pode sinalizar uma correção mais acentuada, com preços possivelmente recuando para a faixa dos US$ 90 mil.