Déficit comercial de bens dos EUA cai em abril, com tarifas pesando em importações

O déficit comercial de bens dos EUA diminuiu substancialmente em abril, a US$ 87,6 bilhões ante US$ 162,3 bilhões registrados em março, com as novas tarifas pesando sobre as importações, que caíram 20% no mês passado, para US$ 276,1 bilhões. As exportações, por outro lado, aumentaram 3,4%, para US$ 188,5 bilhões, informou o Departamento de Comércio.

O déficit comercial de bens disparou nos meses seguintes à reeleição do presidente americano, Donald Trump, à medida que as empresas corriam para obter suprimentos no país antes das tarifas que esperavam que a Casa Branca promulgasse.

No início de abril, foram introduzidas tarifas bilaterais pesadas sobre quase todos os parceiros comerciais dos EUA, uma política da qual o governo republicano recuou parcialmente devido à instabilidade dos mercados. Mas as rápidas mudanças na política tarifária deixaram o comércio significativamente mais restrito do que no início do ano, enquanto os tribunais avaliam a legalidade das tarifas. Fonte: Dow Jones Newswires.