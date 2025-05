Dólar vai a R$ 5,71 com exterior após acusações de Trump à China

Com máxima a R$ 5,7405, pela manhã, o dólar à vista fechou em alta de 0,93%, a R$ 5,7195 - maior valor de fechamento desde 7 de maio (R$ 5,7635). A moeda termina a semana com ganhos de 1,28% e sobe 0,76% no mês. As perdas acumuladas no ano, que rodaram acima de 8% ao longo de maio, agora são de 7,45%.

Lá fora, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - operou em leve alta e rondava os 99,380 pontos no fim do dia. Entre as principais divisas emergentes e de países exportadores de commodities, as maiores perdas foram do rand sul-africano e do peso chileno, seguidos pelo real.

"Independentemente dos dados nos EUA hoje, que foram muitos, o vetor mais relevante para o câmbio foi sem dúvida a intensificação da guerra comercial, com Trump acusando a China de não cumprir o acordo firmado. Isso foi o 'driver' para um movimento mais clássico de aversão ao risco, com fortalecimento do dólar", afirma a economista-chefe da Buysidebrazil, Andrea Damico. "O real não é a pior moeda, mas é uma das piores. Temos nossas questões, como a repercussão negativa do IOF, que pode ser revogado".

À tarde, Trump voltou a criticar a China por ter "violado" partes do acordo comercial, mas disse que pretende conversar com o líder chinês, Xi Jinping. "Espero que possamos resolver isso", afirmou o presidente dos EUA, pontuando que está muito feliz com a decisão judicial que manteve a validade das tarifas comerciais anunciadas pelo seu governo.

O economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa, destaca que o dólar chegou a trabalhar ao redor de R$ 5,60 em certos momentos do mês e havia expectativa de poderia engatar uma rodada adicional de queda. O otimismo com a moeda brasileira foi contido pela confluência de uma piora do ambiente externo com a volta dos ruídos políticos e fiscais domésticos.

"O real poderia ter até tido uma dinâmica mais favorável quando o exterior estava mais tranquilo, mas veio o pacote fiscal, com as dúvidas sobre o IOF, que piorou a percepção de risco dos investidores", afirma Costa, ressaltando que a deterioração dos fundamentos das contas externas pode pesar sobre a moeda brasileira ao longo do segundo semestre, quando já não haverá o fluxo de entrada de dólares pela exportação da safra agrícola.