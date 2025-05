Fitch rebaixa perspectiva do varejo dos EUA e prevê queda no Ebitda de Levis e Macys

Entre as empresas avaliadas, a Capri Holdings Limited (BB/Negativa) é a que apresenta a menor margem de manobra. A alavancagem EBITDAR da dona da Versace já ultrapassou o limite de 3,0x estabelecido pela Fitch, com risco adicional relacionado à queda na confiança dos consumidores.

Levi Strauss & Co. (BBB-/Estável), Macys Inc. (BBB-/Estável), Kohls (BB-/Negativa), Nordstrom (BB/Estável) e Samsonite Group (BB+/Estável) também têm situação mais frágil: a Fitch espera que todas possam atingir ou ultrapassar seus limites de alavancagem EBITDAR em 2025, com recuperação projetada apenas para 2026.

Já Signet Jewelers Limited (BBB-/Estável) e Dillards Inc. (BBB-/Positiva) são vistas como mais resilientes, com espaço confortável dentro de suas classificações e estrutura de capital robusta.

A Fitch acredita que, como em crises anteriores, companhias mais sólidas devem preservar liquidez por meio da suspensão de recompras de ações, redução de dividendos e adiamento de investimentos.

* Com informações da Dow Jones Newswires