IBGE: um quarto do crescimento interanual do PIB teve influência direta da agropecuária

O avanço de 1,4% na atividade econômica no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024 foi impulsionado pelo crescimento de 12,2% no PIB Agropecuário, de acordo com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A atividade avançou 10,2% no primeiro trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2024, também ajudando o crescimento de 2,9% no PIB do período.

"Um quarto do crescimento anual do PIB tem a ver com agropecuária, isso por efeito direto", apontou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.