Ibovespa cai 1,09%, aos 137 mil pontos, mas avança 1,45% em maio

No encerramento de abril, com o dólar à vista em R$ 5,6766 (baixa de 0,50% no mês), o Ibovespa na moeda americana foi a 23.793,63. Agora, no fim de maio, avançou para 23.957,79, com o ganho de 0,76% do dólar frente ao real tendo ficado abaixo da variação positiva do Ibovespa nominal no mês - aproximando-se, dessa forma, um pouco mais do nível em que estava no fim de setembro passado, então a 24.198,04.

Nesta sexta-feira, contudo, o tom da sessão foi o de cautela. "O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu o risco de uma guerra comercial ao acusar a China de violar o acordo tarifário firmado recentemente. Isso gerou uma nova onda de aversão a risco, e o mercado reagiu com queda das bolsas e alta do dólar", diz Christian Iarussi, sócio da The Hill Capital. A moeda americana fechou o dia em alta de 0,93%, a R$ 5,7195.

"Para piorar, houve falas mais duras de Trump com relação à China, o que bateu nas commodities e em moedas de emergentes, como o real. O IOF também incomoda ainda, com esse impasse em torno do que acontecerá, sem que se veja intenção, nesse governo, de fazer a profunda reforma necessária no Orçamento", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. "Há diferentes facetas, internas e globais, que têm pesado na curva de juros", destaca o analista, com efeito também para ações na B3, como as mais expostas ao ciclo doméstico.

Para Bruna Centeno, economista e advisor na Blue3 Investimentos, também a retomada das tensões entre Estados Unidos e China foi o aspecto definidor da sessão, tanto no Brasil como no exterior. "O mercado começa a jogar no preço uma escalada de tensões comerciais por período prolongado, com efeito no câmbio e busca por proteção no dólar, uma dinâmica com efeito para Brasil e outros emergentes", acrescenta Bruna, observando que o exterior acabou prevalecendo sobre a leitura positiva do PIB brasileiro no primeiro trimestre - o que também, por outro lado, suscita cautela com relação a como o BC observará tal atividade, avalia a economista.

Nesse contexto, o quadro das expectativas para o comportamento das ações no curtíssimo prazo manteve-se dividido no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, as projeções de alta, estabilidade e queda para o Ibovespa na próxima semana têm fatia de 33% cada, assim como na pesquisa anterior.