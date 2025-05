Ibovespa despenca com temor fiscal no Brasil apesar de alta do PIB e queda leve em NY

Ainda fica no foco a possibilidade de adoção de medidas pelo governo para melhorar sua imagem. A desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a subir e atingiu a maior marca da série histórica, segundo a nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira. O índice de quem não aprova a gestão do petista chegou a 53,7%. No início da medição, em janeiro de 2024, quando o presidente estava há um ano no Palácio do Planalto, a porcentagem era de 45,4%. São, atualmente, 45,4% os que o aprovam, e 0,7% não souberam responder.

"A desaprovação do Lula preocupa, no sentido de que o governo pode adotar novas medidas de estímulo à economia para recuperar sua imagem", pontua Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

A despeito da queda do Ibovespa, o indicador caminha para fechar o mês com valorização em torno de 1,00%, após avanço de 3,69% em abril.

Em Nova York, o viés é de baixa em meio ao imbróglio da política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Após a Justiça barrar as tarifas impostas por Trump a vários países na quarta-feira, ontem a Corte de Apelações para o Circuito Federal dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a decisão. Porém, o Tribunal Distrital de Columbia considerou o tarifaço ilegal.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o PIB brasileiro cresceu 1,4% no primeiro trimestre depois de alta de 0,2% no quarto trimestre do ano passado. O resultado ficou menor do que a mediana de expansão de 1,50% das expectativas.

Apesar do crescimento menor, o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, diz que mantém sua projeção de expansão de 2,50% para o PIB fechado de 2025. "No segundo trimestre, a indicação ainda é de um PIB crescendo. Só no segundo semestre é que podemos ver alguma estagnação, estabilidade ou PIB negativo", diz. "São dados bons, não tem como achá-los negativos", acrescenta Cruz.