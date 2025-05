Marvell Technology divulga lucro e receita pouco acima do esperado no 1º tri fiscal de 2026

A Marvell Technology divulgou lucro ajustado por ação de US$ 0,62 no primeiro trimestre fiscal de 2026, pouco acima das expectativas da FactSet, de US$ 0,61, e acima dos US$ 0,24 registrados no mesmo período no ano passado. A receita do período atingiu US$ 1,90 bilhão, maior do que a projeção de US$ 1,88 bilhão e um aumento de 63% em relação ao ano anterior.

A Marvell observou força contínua em seu segmento de data centers, com aumento de 76% na receita no ano, apenas um pouco acima das expectativas. Os outros quatro segmentos da Marvell vêm de um difícil ano fiscal de 2025, encerrado em fevereiro, mas combinados cresceram 32%, superando a estimativa de consenso de Wall Street.

A projeção da Marvell para o segundo trimestre estava em linha com as expectativas, com a receita prevista para crescer 57% em relação ao ano anterior.