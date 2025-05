Moody's muda perspectiva para rating do Brasil de positiva para estável

"A capacidade do governo de reduzir substancialmente as vulnerabilidades fiscais e estabilizar o peso da dívida no curto prazo continua limitada pela rigidez dos gastos e pelo aumento dos custos dos empréstimos", pontuou a Moody's em relatório divulgado há pouco.

"Esses desafios compensam o potencial de crescimento do PIB e dos investimentos e as reformas econômicas contínuas que apoiam amplamente a qualidade de crédito do Brasil".

A afirmação do rating Ba1 do Brasil reflete o crescimento sólido e sustentado da grande e diversificada economia do país, um histórico comprovado de implementação de reformas ao longo de sucessivos governos e uma vulnerabilidade limitada a choques externos, dada a sua sólida posição externa.

Essas solidez de crédito são contrabalançadas por uma dívida elevada e crescente, pagamentos de juros elevados e uma estrutura de gastos rígida que limita a capacidade do governo de responder a choques, observou a Moody's.