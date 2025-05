Nippon Steel investirá US$ 6 bi em fornos elétricos a arco para reduzir emissões de carbono

A Nippon Steel, siderúrgica japonesa, planeja investir 868,7 bilhões de ienes (US$ 6 bilhões) para aumentar a produção de aço usando fornos elétricos a arco (FEA), em uma tentativa de reduzir as emissões de carbono. A empresa deve instalar três FEAs e espera que o governo do Japão forneça até 251,4 bilhões de ienes (US$ 1,73 bilhões) em apoio.

A Nippon Steel afirmou que o investimento aumentará a capacidade de produção em cerca de 2,9 milhões de toneladas por ano, com início das operações previsto para o ano fiscal que começa em abril de 2029.

A conversão para FEAs, no entanto, resultará em custos mais altos de matérias-primas e eletricidade, afirmou a empresa.