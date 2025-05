Para IBGE, setor industrial está sendo negativamente afetado pela política monetária

Os Serviços, com alta de 0,3%, também contribuíram positivamente para o PIB do primeiro trimestre, com destaque para o crescimento de 3,0% em Informação e comunicação, especialmente devido ao aumento de Internet e desenvolvimento de sistemas.

Por outro lado, a Indústria de transformação encolheu 1,0% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, e a Construção caiu 0,8%. Como consequência, o PIB industrial recuou 0,1% no primeiro trimestre, afetado pela política monetária restritiva.

"As duas atividades que estão caindo mais em relação ao quarto trimestre são as duas maiores quedas, transformação e construção, as que têm maior peso no PIB da indústria. É pela política monetária restritiva. São as atividades econômicas que estão realmente mais impactadas pela política monetária mais restritiva", frisou Palis.

As indústrias extrativas cresceram 2,1% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, porém, o resultado foi mais modesto, elevação de apenas 0,2%, devido a uma maior extração de petróleo e gás, mas queda no minério de ferro.