PIB da Índia tem alta anual de 7,4% no 4º trimestre fiscal de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia registrou crescimento de 7,4% no quarto trimestre fiscal de 2024 (janeiro a março), ante igual período do ano anterior, segundo a leitura publicada nesta sexta-feira, 30, pelo Mospi, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado representa uma aceleração ante o avanço anual de 6,4% registrado no terceiro trimestre fiscal, conforme dados revisados, e veio acima da previsão da FactSet, de alta de 6,7% no período.

No ano fiscal completo, o PIB indiano teve alta anual de 6,5%, uma desaceleração significativa em comparação aos 9,2% registrados no ano fiscal de 2023.