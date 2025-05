PIB sobe a maior patamar da série histórica no 1º trimestre de 2025, mostra IBGE

O PIB da indústria está 4,7% abaixo do pico alcançado no terceiro trimestre de 2013. A indústria de transformação ainda opera em patamar 15,1% aquém do pico alcançado no terceiro trimestre de 2008.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias e o consumo do governo alcançaram novos ápices da série histórica.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) ainda estava 6,7% abaixo do pico da série alcançado no segundo trimestre de 2013.